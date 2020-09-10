США ввели санкції проти українського депутата Деркача

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міністерства фінансів США.

Згідно з повідомленням міністерства, він є одним з чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.

У повідомленні не зазначаються причини, з яких Деркач потрапив до санкційного списку.

Крім Деркача санкції запроваджено проти громадян РФ: Антона Андреєва, Дарії Асланової, та Артема Ліфшица.

Як відомо, 9 липня позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців. Також Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.