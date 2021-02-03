Уруський зустрінеться з депутатами для обговорення діяльності Держкосмосу

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський проведе зустріч з народними депутатами для обговорення питання призначення голови Державного космічного агентства України (ДКАУ).

Про це віцепрем'єр повідомив у коментарі Укрінформу.

"Чи будуть проведені зустрічі з народними обранцями, переконаний, що так. Депутати мають знати реальну ситуацію в галузі, а не орієнтуватися виключно на незрозумілі заяви та безпідставні обвинувачення деяких своїх колег", - зазначив Уруський.

Він додав, що з появою Мінстратегпрому ситуація у космічній галузі, яку в Україні "вбивали" останні три роки, почала змінюватись. Відтак був звільнений очільник ДКАУ, а вже в січні 2021-го - схвалена Концепція Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки. Незабаром буде прийнята відповідна космічна програма, сказав віцепрем'єр.

"Також ми зараз активно працюємо над виконанням завдання Президента України Володимира Зеленського вивести на навколоземну орбіту космічний апарат дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". З цього приводу мав вже кілька нарад і переконаний, що запуск відбудеться вчасно, до кінця 2021 року. Тобто ми зрушили застій у розвитку космічної галузі з місця. І тепер мені дуже дивно чути подібні закиди після проведеної роботи", - наголосив очільник Мінстратегпрому.

За його словами, наразі триває конкурсний відбір на посаду голови ДКАУ, який відбувається згідно з відповідними положеннями урядової постанови й розпочатий 27 січня 2021 року за рішенням уряду, а не Мінстратегпрому.

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"Навряд чи можна назвати збігом той факт, що народний депутат Дмитро Наталуха саме в цей період вирішив озвучити щодо мене викривлену та неправдиву інформацію. Я завжди відстоював позицію, що державні стратегічні підприємства мають очолювати професіонали галузі, до того ж без проблем із законом. Але, очевидно, не всі так думають і на цей рахунок, як бачите, у декого були інші плани", - підкреслив віцепрем'єр.

Він також наголосив, що не збирається йти у відставку, адже для цього наразі немає підстав.

Як повідомляв Укрінформ, голова Комітету ВР з питань економічного розвитку, депутат від “Слуги народу” Дмитро Наталуха 2 лютого заявив про ініціювання збору підписів щодо відставки Уруського.

«Ми вирішили почати збір підписів за зняття із займаної посади Уруського Олега Семеновича», - сказав депутат і заявив, що тільки у фракції «Слуга народу» вже зібрано понад сорок підписів. Він висловив сподівання, що найближчими днями разом з іншими фракціями вдасться зібрати понад 100 голосів “за”.

За його словами, збір підписів про відставку Уруського ініціювали, щоб не ризикувати іміджем Державного космічного агентства і досягненнями, які у сфері супутникових технологій вже зробили й профільний комітет, і Держагентство, а також щоб не зірвати запуск українського супутника до кінця 2021 року.

Водночас 3 лютого народний депутат Олександр Качура заявив, що фракція «Слуга народу» не планує ініціювати питання про відставку Уруського.

Кабінет Міністрів у липні 2020 року Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. 16 липня Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.