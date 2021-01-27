Уруський обговорив з Квін військову-технічну співпрацю України та США

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський провів онлайн-розмову з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, під час якої були обговорені питання військово-технічної та промислової співпраці між США та Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зазначається, що Уруський виклав своє бачення щодо можливих напрямків двостороннього співробітництва, які, на його погляд, можуть мати обопільний інтерес та сприятимуть поглибленню стратегічного партнерства між країнами. Він також окреслив ключові пріоритети подальшої діяльності Мінстратегпрому на 2021 рік, зокрема про створення Агенції оборонних технологій за зразком Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США ( Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA).

В Мінстратегпромі зауважують, що Крістіна Квін привітала відомство із прогресом, якого вдалося досягнути за час його функціонування, та висловила підтримку щодо реформування українського ОПК. Дипломатка також наголосила на прозорості реформ у галузях ОПК, адже це позитивно сприйматиметься інвесторами й дасть змогу вийти США та Україні на новий рівень взаємодії.

У відеоконференції також узяли участь перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко, заступник міністра з питань європейської інтеграції Юрій Петровський, а також представники Апарату Аташе з питань оборони і секцій з питань економіки та оборонного співробітництва Посольства США в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Мінстратегпром презентував 5 ключових завдань на 2021 рік. Серед них - створення Агенції оборонних технологій на зразок DARPA, що впроваджуватиме науково-технічні розробки і нові технології для створення сучасних видів конкурентного озброєння та військової техніки.