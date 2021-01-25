В Україні планують створити Держфонд підтримки оборонної промисловості - Уруський

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості планують створити Державний цільовий фонд підтримки оборонної промисловості.

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю виданню «День», повідомляє пресслужба відомства.

«Одне із завдань, яке ми ставимо перед собою як міністерство, — це створення Державного цільового фонду підтримки оборонної промисловості, наповнення якого могло б здійснюватися за рахунок продажу непрофільних і профільних активів державних підприємств, які будуть передаватися у Фонд держмайна», — зазначив Уруський.

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Він також оцінив перспективи проведення реформи оборонної промисловості України. «Моя позиція така: нам треба рухатися у плані корпоратизації і реформ, не чекаючи ухвалення профільного закону (йдеться про законопроєкт № 3822 «Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності» – ред.). Ми знаємо, як у Верховній Раді непросто проходять законопроєкти. А цей законопроєкт не є простим, і я думаю, що по ньому будуть серйозні дебати серед депутатів і в експертному середовищі, коли його буде оприлюднено. Наразі нам нормативна правова база допомагає», - сказав віцепрем'єр.