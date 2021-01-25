Мінстратегпром запустило офіційний сайт

Офіційний сайт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України почав працювати 25 січня

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства у Фейсбуці.

Вебресурс Мінстратегпрому виконано в єдиному для центральних органів виконавчої влади дизайні. Сайт інтегрований з Урядовим порталом, сайтами міністерств, служб, агентств, держінспекцій та місцевих органів влади.

«Сайт сприятиме прозорості роботи Міністерства, розширить можливості доступу громадян до публічної інформації та слугуватиме майданчиком для зворотного зв’язку», – зазначив державний секретар Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Ігор Яковлєв.

Для створення вебсайту Мінстратегпрому використано платформу, розроблену на замовлення Секретаріату Кабінету Міністрів України. Вебресурс Мінстратегпрому має уніфіковані для держорганів структуру та функціональні можливості. Окрім новин про діяльність Мінстратегпрому, на вебсайті можна ознайомитися з різними аспектами роботи Міністерства, зокрема з нормативно-правовою базою чи кадровою політикою.

Великий розділ інтернетресурсу призначено для громадськості – він містить такі рубрики: «Доступ до публічної інформації», «Звернення громадян», «Консультації з громадськістю» та інші. У рубриці «Пресцентр» публікуватимуться анонси подій за участю керівництва Мінстратегпрому, медіагалереї, новини.

На сайті розміщено поштову адресу Міністерства для листування, номери телефонів, електронну пошту для подання запитів на публічну інформацію.

Вебсайт Мінстратегпрому працює в режимі тестової експлуатації за адресою.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке очолив Олег Уруський.