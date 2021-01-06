Мінстратегпром націлений на розвиток державно-приватного партнерства - Уруський

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський обговорив розвиток державно-приватного партнерства під час візиту на недержавне об’єднання виробників озброєння та військової техніки «Ліга оборонних підприємств України».

Про це віцепрем'єр повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Під час відвідування одного з підприємств зі складу «Ліги» – НВО «Практика» – ознайомився з бронеавтомобілем «Козак-2М» та процесом його виробництва, а також із іншою продукцією, яка випускається підприємствами зі складу цього об’єднання виробників. Під час візиту поспілкувалися з виробниками, обговорили питання виробничої діяльності, розвитку військово-технічного співробітництва та державно-приватного партнерства, а також спільні шляхи вирішення поточних завдань», - зазначив Уруський.

За його словами, що приватні виробники, як і державні, мають спільні проблеми, врегулювання яких важливе для подальшого ефективного функціонування оборонно-промислового комплексу України

За словами віцепрем'єра, він озвучив керівництву підприємств зі складу "Ліги оборонних підприємств України" напрацювання, які вдалося реалізувати за декілька місяців роботи Мінстратегпрому. Розповів про ситуацію навколо низки нормативно-правових актів.

"Імплементація Закону України "Про оборонні закупівлі" перебуває на особливому контролі Уряду. Наразі планується, що вже в січні вдасться ухвалити всі необхідні документи, аби він запрацював. Також повідомив, що завершено опрацювання "Стратегії розвитку ОПК". Важливо, щоб цей документ, який має бути оприлюднений найближчим часом, був гармонізований зі "Стратегією розвитку озброєння та військової техніки", - зауважив Уруський.

Мінстратегпром націлений на розвиток державно-приватного партнерства

Він також висловив сподівання на оперативне ухвалення парламентом Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який "перебуває під куполом Верховної Ради" .

Окремо віцепрем'єр зазначив, що в 2021 році планується створення Агенції оборонних технологій, прообразом якої є американська DARPA. Вона сприятиме створенню перспективних зразків ОВТ.

"Загалом дійшли згоди поєднати зусилля у вдосконаленні чинного законодавства та створенні належних умов і єдиних правил гри як для державних, так і для приватних компаній із метою провадження ефективної виробничої й торговельної діяльності", - підсумував Уруський.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів утворив новий орган – Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським, 22 липня 2020 року. Станом на грудень міністерство вже має в штаті 60 співробітників, і планує до кінця року довести їх чисельність до 100 осіб.