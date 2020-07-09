В Україні успішно випробували новий ракетний двигун

На державному підприємстві «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» успішно провели випробування рідинного ракетного двигуна РД861К. Це був заключний, другий етап доводочних випробувань.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі підприємства.

“Успішно проведені випробування завершили наземне відпрацювання двигуна РД861К та остаточно підтвердили працездатність конструкції, систем та вузлів двигуна в діапазоні заданих умов експлуатації”, - повідомили у пресслужбі.

Там додали, що роботи проводилися на першому стенді випробувального підрозділу Південмашу. Під час їх проведення було здійснено цикл вогневих випробувань, який мав 15 включень сумарною тривалістю 1601,6 секунд. Досліджувалася поведінка двигуна на різних режимах експлуатації, у тому числі на граничних.

Двигун РД861К розроблено КБ «Південне» та вироблено на Південмаші. Його планують використовувати в якості маршового на третьому ступені ракети-носія «Циклон-4».

Роботи над двигуном тривали з 2006 року, майже 14 років фахівці конструкторського бюро та заводу відпрацьовували його до належних технічних характеристик.

Також у пресслужбі зазначили, що досягнуті характеристики дають можливість використання РД861К на другому ступені перспективної ракети-носія «Циклон-4М», розроблення якої наразі триває.

ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ).

За час існування на підприємстві було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств «Циклон», «Космос», «Зеніт»