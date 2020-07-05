У США випробовують ракетний двигун, що має замінити російський

Американська компанія Blue Origin передала компанії ULA (United Launch Alliance) для випробувань перший ракетний двигун BE-4, що може замінити російський РД-180.

Про це повідомляє Space News.

"Blue Origin цього тижня доставила ракетний двигун BE-4 компанії United Launch Alliance", - йдеться у повідомленні.

У Twitter компанія ULA 1 липня оголосила, що двигун BE-4 прибув на завод у Декатурі, штат Алабама.

Другий двигун мають доставити на завод також цього місяця.

ULA поставила за мету у 2021 році здійснити свою першу місію на ракеті-носії VulcanCentaur, яка має стати наступницею ракети-носія Atlas-5, котру ULA пропонує тепер на ринку космічних послуг. Перший ступінь нинішньої версії ракети Atlas оснащено двокамерним двигуном РД-180 російського виробництва.

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ULA намагається отримати один з двох контрактів, які Космічні сили США цього літа укладуть з підрядниками для запуску у космос десятків супутників у період між 2022 та 2027 роками.

Фото: @ulalaunch