Шмигаль упевнений, що промисловість у найближчі два роки "перезапуститься"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що уряду вдасться у найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість.

Про це він написав у Facebook, коментуючи, зокрема, підписання дежпідприємством «Південмаш» контракту із південнокорейською фірмою Caris на виробництво 5 тисяч електроавтобусів.

«Підтримка українського виробника, індустріальні парки, доступне кредитування і ще багато інших кроків нашого уряду допоможуть в найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість», - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що пишається такими підприємства, як Південмаш. «Виробляти продукцію з доданою вартістю, а не експортувати сировину. Це економічна модель, яку наш уряд хоче розвивати в Україні, і ми це закладаємо як одну з головних цілей в наші економічні програми», - підкреслив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Південний машинобудівний завод імені Макарова 10 липня поінформував про домовленість із південнокорейською компанією Caris спільно виготовляти електробуси.

Передбачено, що Південмаш і Caris виготовлять 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Загальна сума контракту - 23 млрд гривень з термінами виробництва до 2023 року.

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Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу.

ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені Макарова» входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ). За час існування на підприємстві було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств «Циклон», «Космос», «Зеніт».