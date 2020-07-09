Південмаш виготовить 5 тисяч електробусів спільно із південнокорейською компанією

ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” виготовлятиме електробуси спільно із південнокорейською компанією Caris.

Про це повідомила пресслужба підприємства у Facebook.

“Державне космічне агентство України, Південмаш і південнокорейська компанія Caris підписали меморандум про співпрацю щодо виробництва 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Угода передбачає підписання договорів на суму 23 млрд гривень з термінами виробництва до 2023 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багатопрофільна група Caris вже веде проєкти з розвитку дорожньої інфраструктури в Україні.

“Ми дуже раді продовженню співпраці з Україною. Меморандум формалізує наміри щодо розширення колаборації з українськими державними підприємствами в секторі великого машинобудування”, – сказав голова правління Caris Ю Чхоль.

Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу.

“Південмаш” довгий час був недостатньо завантажений і перебував у тяжкому економічному стані, але зміг зберегти працездатність і ефективність машинобудівного підприємства. Співпраця з Caris дозволить не тільки фінансово оздоровити підприємство, а й зберегти науково-технічний потенціал, відродити громадянське велике машинобудування, яке багато років залишалося одним з ключових напрямків діяльності заводу”, – наголосив генеральний директор "Південмашу" Сергій Войт.

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Як повідомлялося, ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ). За час існування на підприємстві було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств «Циклон», «Космос», «Зеніт».