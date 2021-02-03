Разумков відкрив засідання Ради

Як передає кореспондент Укрінформу в сесійній залі зареєстровано 208 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (№3623).

Також депутати мають намір розглянути у другому читанні проєкти законів про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж (№3755), а також у повторному другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» (№0958), «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» (№3911) та «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)» (№2390).

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Крім того, депутати планують у першому читанні розглянути законопроєкти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України» (№№3959 та 3959-1), проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19» (№4500) та інші законодавчі ініціативи.