Рада планує розглянути законопроєкт про електронні трудові книжки

Верховна Рада у середу, 3 лютого, планує розглянути у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (№3623).

Як передає Укрінформ, це передбачено у порядку денному пленарного засідання, оприлюдненому на сайті парламенту.

Також депутати мають намір розглянути у другому читанні проєкти законів про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж (№3755), а також у повторному другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» (№0958), «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» (№3911) та «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)» (№2390).

На початку пленарного засіданні депутати планують у першому читанні розглянути законопроєкти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України» (№№3959 та 3959-1).

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Також, серед іншого, у порядку денному передбачено розгляд у першому читанні законопроєктів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування» (№№4187 та 4187-1), «Про внесення змін до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми планування території України» (№3377), «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу» (№4361), «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам (податок на Google — ред.) (№4184), а також «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» (№№4335 та 4335-1).

Крім того, депутати, зокрема, мають намір розглянути проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19» (№4500), а також низку питань стосовно виконання рішень ЄСПЛ.