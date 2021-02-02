Рада дозволила відповідати на депутатські запити письмово та в електронній формі

Верховна Рада ухвалила повторно із пропозиціями Президента України закон, що регулює відповіді на депутатські запити.

Як передає кореспондент Укрінформу, за закон №3157 «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо електронної форми документообігу» проголосували 318 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Згідно з оновленою редакцією закону, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства можуть відповідати на запит депутата незалежно від того, в якій формі його спрямовано. Тобто відповідь може бути здійснено як в електронній, так і паперовій формі, оскільки не всі можуть відповідати в електронній формі. До цього згідно з пропозиціями Глави держави відповідь мала надаватися залежно від форми, в якій надіслано запит.

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Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт було ухвалено ще 4 листопада 2020 року, а 25 листопада повернуто до парламенту із пропозиціями Президента.

Згідно з пояснювальною запискою, закон доповнює частини першу та четверту статті 16 закону "Про статус народного депутата України" новими положеннями, які передбачають можливість надсилання депутатського звернення не лише в паперовому, але й електронному вигляді.

У частину другу статті 16 закону вноситься уточнююче положення щодо того, що відповідь на депутатське звернення має бути вмотивованою та по своїй суті відповідати на порушені у зверненні питання.

Орган, якому адресовано депутатське звернення, зобов'язаний протягом 10 днів з дня його одержання розглянути і надати народному депутату відповідь з питань, що порушуються у зверненні. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з дня його одержання.

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Відповідь на депутатське звернення чи лист про продовження строку розгляду такого звернення надсилається народному депутату у паперовій або електронній формі (відповідно до форми, в якій направлено депутатське звернення) з дотриманням вимог законів «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

«Прийняття законопроєкту розширить можливості реалізації права народного депутата на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, в тому числі в електронній формі», - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що запропоновані зміни можуть оптимізувати документообіг народного депутата України. Водночас такий процес оптимізації відбуватиметься із дотриманням чинних законодавчих вимог до депутатського звернення.

Окрім того, очікується, що такі законодавчі зміни сприятимуть пришвидшенню процесу реагування народних депутатів на звернення громадян та юридичних осіб, більш результативному вирішенню їх проблемних питань, економії коштів та часу на листування.