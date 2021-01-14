У Раді пропонують відкласти остаточний перехід на електронний документообіг.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт №4586 «Про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» за авторством народного депутата з фракції «Слуга народу» Павла Фролова зареєстровано на сайті парламенту.

Автор пояснює необхідність відтермінування тим, що «протягом 2020 року до Регламенту Верховної Ради було внесено низку змін, зокрема посилено контрольну функцію Верховної Ради й передбачено низку нових документів, що мають опрацьовуватись у парламенті. Наведені уточнення вимагають створення нових алгоритмів у програмному забезпеченні електронного документообігу та відповідного часу для цього».

«Крім того, практика використання зазначеної автоматизованої системи засвідчила необхідність уточнення переліку документів, що мають створюватися у паперовій формі…За такої ситуації вбачається за доцільне продовжити період дослідної експлуатації єдиної автоматизованої системи роботи з документами з метою удосконалення її функціоналу відповідно до оновлених парламентських процедур», - наголошується у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону про Регламент і визначити, що «з дня набрання чинності цим законом і до першого дня сьомої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання документи, передбачені Регламентом Верховної Ради, створюються у паперовій або електронній формі». До цього передбачалося завершити остаточний перехід на електронний документообіг з наступної сесії.

Як повідомляв Укрінформ, парламент у жовтні 2019 року ухвалив закон про запровадження електронного документообігу.

Ним передбачалося, що подані законопроєкти створюються в єдиній автоматизованій системі в порядку, визначеному відповідним положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради, та подаються у формі оригіналів електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис. Пропозиції, поправки та висновки до законопроєктів подаються до Апарату ВР або безпосередньо до комітету чи до ТСК, які визначені головними з їх підготовки, в єдиній автоматизованій системі.

Також визначено, що всі зареєстровані у Раді законопроєкти надаватимуться депутатам шляхом розсилки на електронну пошту, однак парламентарії мають можливість за бажанням отримати паперовий варіант.