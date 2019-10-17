Рада переходить на електронний документообіг
Ухвалення відповідного рішення підтримали 256 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Закон вносить зміни до статті 91 Регламенту Верховної Ради щодо подачі супровідних документів до законопроєктів в електронному вигляді та до статті 97 щодо ведення справи законопроєкту в електронному вигляді.
Так, при подачі супровідних документів в електронній формі на них накладатиметься кваліфікований електронний підпис особи, яка має право законодавчої ініціативи або представляє орган, наділений таким правом. Він же, відповідно до проєкту закону, міститиметься і в електронних версіях пропозицій, поправок, висновків до законопроєктів, які подаються до Апарату Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної комісії.
Подані законопроєкти створюються в єдиній автоматизованій системі в порядку, визначеному відповідним положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради, та подаються у формі оригіналів електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис. Пропозиції, поправки та висновки до законопроєктів подаються до Апарату ВР або безпосередньо до комітету чи до ТСК, які визначені головними з їх підготовки, в єдиній автоматизованій системі.
Апарат ВР і головний комітет в єдиній автоматизованій системі вестимуть справу законопроєкту у формі електронних документів щодо кожного проєкту, включеного до порядку денного сесії. До справи законопроєкту належать оригінали електронних документів та роздруковані ідентичні за документарною інформацією та реквізитами документи на папері, а також інші оригінали електронних документів та документів на папері з печатками, власноручними підписами.
Також визначено, що всі зареєстровані у Раді законопроєкти надаватимуться депутатам шляхом розсилки на електронну пошту.
Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України” та вводиться в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, тобто на початку лютого 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №1044-1 “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом”.