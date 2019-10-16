Рада планує перезапустити судову реформу та запровадити покарання для депутатів-прогульників

Верховна Рада у середу планує ухвалити закон про покарання депутатів за прогули пленарних засідань і невідвідування комітетів

Про це йдеться у порядку денномузасідання, опублікованому на сайті парламенту.

Відповідний законопроект №1035-2 “Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України” передбачає позбавлення парламентаріїв заробітної плати у разі пропуску ними більш як 30% голосувань при ухваленні рішень ВР або понад 50% засідань комітетів, членами яких вони були обрані. Розгляд у другому читанні цього законопроекту є другим питання порядку денного в середу.

Розпочати ж засідання депутати планують із завершення розгляду поправок до законопроекту №1008 “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”. Цей документ головним чином передбачає скорочення складу Верховного суду до 100 суддів і зменшення кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів із 16 до 12 членів.

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Депутати також мають намір запровадити електронний документообіг у парламенті, ухваливши у другому читанні законопроект №1044-1 “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом”.

Водночас, друге читання в Раді має пройти законопроект 0906 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)”, ухвалення якого передбачає створення повноцінного сержантського корпусу в ЗСУ.

Окрім того, у Раді передбачається економічного боку питання та ратифікації міжнародних угод.

Традиційно в середу депутати працюватимуть у пленарному режиму протягом ранкового засідання, яке завершиться о 14:00. На решту дня, згідно з порядком денним, передбачена робота в комітетах, фракціях і групах. Зокрема о 15:00 має відбутися засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, під час якого генеральний прокурор Руслан Рябошапка планує представити інформацію про хід реформування органів прокуратури.