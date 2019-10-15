Три найбільші бізнес-асоціації занепокоєні ходом судової реформи в Україні

Три найбільші бізнес-асоціації України висловлюють занепокоєння щодо запропонованих змін до відбору суддів та складу Верховного суду, викладених у проєкті закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Про це йдеться у спільній заяві Американської торговельної палати в Україні, Європейської Бізнес Асоціації та Спілки українських підприємців.

"Ми, три найбільші бізнес-асоціації України, висловлюємо занепокоєння щодо запропонованих змін до відбору суддів та складу Верховного суду, викладених у проєкті закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Ми занепокоєні тим, що пропозиції, викладені в цих ініціативах, можуть підірвати довіру іноземних інвесторів, необхідну для залучення масштабних інвестицій і досягнення цілей щодо економічного зростання", - зазначається у заяві.

Її авторів насторожує занепокоєння міжнародної спільноти щодо потенційно негативного впливу проєкту закону №1008 на незалежність судової системи. "Ми стурбовані тим, що нова редакція проєкту закону №1008 може слугувати інструментом руйнування принципу верховенства права і обмеження доступу до правосуддя, які є обов'язковими умовами захисту недоторканності прав власності та запорукою необхідної довіри бізнес-спільноти для подальшого інвестування в економіку України", - наголошується у заяві.

З точки зору компаній-членів цих асоціацій, реформа, хоч і недосконала, процес відбору суддів та новий склад Верховного суду, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, помітно покращила систему, яка існувала раніше. "Незважаючи на те, що ми вітаємо покращення, реформування Верховного суду відбулося не до кінця. Досі залишається безліч проблемних моментів у діяльності судів нижчих інстанцій, які потрібно вирішити для того, щоб завершити таку очікувану судову реформу. Ми досі стурбовані можливістю Верховного суду продовжувати своєчасно приймати належні рішення, враховуючи поточне навантаження. Ми розуміємо, що з моменту запуску до Верховного суду надійшло 220 000 справ і продовжує надходити в середньому 360 справ на день. Всього у Верховному суді є 192 судді та 63 000 справ на розгляді", - нагадують автори заяви.

Бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах.

"Ми щиро віримо, що будь-які зміни у процедурі відбору суддів та формуванні складу Верховного суду повинні активно обговорюватися публічно, як це було з відбором до чинного Верховного суду, що був прозорим і суворим, відбувався із широким публічним обговоренням, дебатами та залученням експертів. Тому важливо провести ґрунтовну публічну дискусію між Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики і громадянським суспільством, бізнесом та міжнародною спільнотою щодо того, як запропонований проєкт закону №1008 допоможе досягнути своєї заявленої мети – покращити доступ до правосуддя та забезпечити високоякісні рішення. Таке обговорення повинне, зокрема, торкнутися факту, що найбільш серйозні проблеми, з якими стикаються наші компанії-члени, розглядаються в судах першої інстанції та апеляційних судах", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Спілка українських підприємців вітають новину про те, що Венеційська комісія Ради Європи перегляне проєкт закону №1008, щоб забезпечити його відповідність європейським нормам та стандартам. "Наші асоціації готові повною мірою брати участь у публічному діалозі з органами державної влади, щоб продовжувати сприяти впровадженню судової реформи, забезпечити ефективне правосуддя, що сприятиме своєчасним та якісним рішенням", - підсумували автори заяви.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 12 вересня підтримала в першому читанні президентський законопроєкт № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Законопроєкт передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

1 жовтня генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка висловила занепокоєння щодо законодавчих пропозицій з проведення судової реформи в Україні, які можуть обмежити незалежність судочинства.

Генсек РЄ відзначила, що законопроєкт №1008 запроваджує широкомасштабні зміни, які "можуть призвести до значних наслідків для незалежності судової системи, особливо щодо статусу, кваліфікаційних вимог до суддів та пов'язаних з цим процедур".

Пізніше стало відомо, що Венеційська комісія отримала запит щодо оцінки запропонованих в Україні законодавчих змін у сфері судочинства.