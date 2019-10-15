Ексмер Варшави Свєнчіцький вступив на посаду бізнес-омбудсмена України

У вівторок, 15 жовтня, колишній мер Варшави Марчін Свєнчіцький вступив на посаду бізнес-омбудсмена України.

Про це Укрінформу повідомили у Раді бізнес-омбудсмена.

«Ми бачили Раду як ефективну організацію, яка допомагає компаніям в Україні захищати свої законні права. Моє першочергове завдання – це, нарешті, ухвалення Верховною Радою закону про Установу бізнес-омбудсмена. Коли діятиме цей закон, Рада матиме більше інструментів для виявлення та усунення системних проблем, з якими стикаються підприємці, а також налагодження ефективного діалогу між бізнесом та державними органами», - сказав Свєнчіцький про свою роль на цій посаді.

Як зазначається у повідомленні, Свєнчіцький став наступником Альгірдаса Шемети, першого бізнес-омбудсмена. За 5 років роботи Рада бізнес-омбудсмена розглянула понад 6100 скарг від компаній щодо неправомірних дій державних органів та допомогла підприємствам повернути понад 17 млрд грн.

Свєнчіцький – польський політик та економіст, колишній міністр зовнішньоекономічних зв'язків та заступник міністра економіки, а також мер Варшави. Останні 8 років він був депутатом польського Сейму, де обіймав посаду заступника голови української парламентської групи. Він також консультував український уряд з реформи децентралізації у 2014-2015 роках і був керівником проєкту ЄС-ПРООН «Блакитна стрічка» в Києві у 2007-2011 роках.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року стало відомо, що Наглядова рада бізнес-омбудсмена України схвалила кандидатуру Свенціцького на цю посаду.

У лютому 2019 року бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не подовжувати контракт, укладений до травня 2019 року, проте згодом погодився залишитися на посаді до жовтня.

Посаду бізнес-омбудсмена запроваджено в Україні в 2014 році.

Рада бізнес-омбудсмена – це незалежний постійно діючий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів України, започаткований з метою створення прозорих умов роботи державних та місцевих органів влади, державних або підконтрольних державі компаній, а також для запобігання корупції.

Рада бізнес-омбудсмена фінансується через мультидонорний рахунок ЄБРР, відкритий у 2014 році. Донорами є: Європейський Союз, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та США.