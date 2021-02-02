Рада затвердила порядок денний п’ятої сесії

Верховна Рада дев’ятого скликання затвердила порядок денний п’ятої сесії.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний проєкт постанови №4690 проголосували 234 народні депутати.

Згідно з документом, під час п’ятої сесії парламентарії планують розглянути понад 500 проєктів законів і постанов.

При цьому парламентські комітети відхилили 228 ініціатив, а 8 законопроєктів відкликано.

Згідно з календарним планом, 2 лютого відкрилася п'ята сесія ВР дев’ятого скликання. Закриття сесії заплановане на 16 липня.

Верховна Рада також ухвалила проєкт постанови №4691 «Про план законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік».

За таке рішення проголосували 256 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

У плані - 20 розділів та 376 законопроєктів, які чи зареєстровані, чи заплановані до реєстрації.