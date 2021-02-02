Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив п’яту сесію парламенту дев’ятого скликання.

Як передає кореспондент Укрінформу, в сесійній залі зареєструвалися 219 народних депутатів.

На відкриття сесії прийшов Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду, керівники дипломатичних представництв та інші офіційні особи.

"П'яту сесію ВР дев'ятого скликання оголошую відкритою", - оголосив керівник парламенту.

Відкриття п'ятої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Після цього у сесійній залі пролунав гімн.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на першому пленарному засіданні п’ятої сесії планує розглянути у другому читанні проєкти законів №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів», №3755 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж», а також №3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» і низку аграрних законопроєктів.

Про це сказано у порядку денному, який оприлюднено на сайті парламенту.

На початку пленарного засідання парламентарії планують розглянути проєкти постанов №4690 «Про порядок денний п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання», 4691 «Про план законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2021 рік» та №4689 «Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа».

Також серед іншого депутати планують визначитися щодо законопроєктів №4229 «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування». №№4187 та 4187-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування», №4361 «Про внесення змін до закону України «Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу», низка питань щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.