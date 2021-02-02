Починається п’ята сесія: Рада розгляне санкції проти Нікарагуа і ще низку законів

П'ята сесія Верховної Ради дев'ятого скликання відкривається 2 лютого.

Як передає Укрінформ, порядок денний першого пленарного засідання нової сесії оприлюднено на сайті парламенту.

Згідно з ним, ВР планує розглянути у другому читанні проєкти законів №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів», №3755 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж», а також №3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» і низку аграрних законопроєктів.

На початку засідання парламентарії планують розглянути проєкти постанов №4690 «Про порядок денний п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання», 4691 «Про план законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2021 рік» та №4689 «Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа».

Серед іншого народні депутати планують визначитися щодо законопроєктів №4229 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування». №№4187 та 4187-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування», №4361 «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу».

Передбачається розглянути й низку законодавчих змін, пов'язаних з виконанням рішень Європейського суду з прав людини.