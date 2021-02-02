Зі США не було жодних сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах - Кулеба

Україна не отримувала з Вашингтона жодних сигналів, що дії певних осіб, пов’язаних з інтересами Росії, можуть негативно вплинути на відносини між нашою країною і США.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Жодних негативних індикаторів чи якихось сигналів не було ані в сьогоднішній розмові, ані в нашій попередній комунікації зі США. В цьому випадку йшлося про дії людей, пов’язаних з інтересами Російської Федерації. Претензій до української влади тут не було, немає і не може бути», - сказав Кулеба у відповідь на запитання, чи не стануть на заваді стратегічному партнерству зі США недавні американські санкції проти кількох громадян України, у тому числі депутата з владної партії.

Очільник МЗС додав: у США надзвичайно позитивно відзначають той факт, що попри всі спроби втягнути Україну у внутрішньополітичні американські справи, ми цього не зробили і змогли гідно вийти із ситуації.

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«Сьогодні ми з державним секретарем теж про це говорили, і він це позитивно відзначив», - повідомив Кулеба.

За його словами, розмова з Блінкеном мала відбутися ще на минулому тижні, і державний секретар США відразу наголосив, що хотів поговорити з Києвом серед перших, але з певних організаційних причин вона була перенесена на сьогодні.

«Ми домовилися про те, що і США, і ми готові наповнювати наше стратегічне партнерство новими амбіціями – це ключове. Ця політична домовленість сьогодні була досягнута, і тепер наші експерти працюватимуть над її реалізацією», - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели сьогодні першу розмову, під час якої підтвердили важливість стратегічного партнерства між обома країнами.

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11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції введені проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, у понеділок вирішили виключили із фракції «Слуга народу».