Зі США не було жодних сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах - Кулеба
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.
«Жодних негативних індикаторів чи якихось сигналів не було ані в сьогоднішній розмові, ані в нашій попередній комунікації зі США. В цьому випадку йшлося про дії людей, пов’язаних з інтересами Російської Федерації. Претензій до української влади тут не було, немає і не може бути», - сказав Кулеба у відповідь на запитання, чи не стануть на заваді стратегічному партнерству зі США недавні американські санкції проти кількох громадян України, у тому числі депутата з владної партії.
Очільник МЗС додав: у США надзвичайно позитивно відзначають той факт, що попри всі спроби втягнути Україну у внутрішньополітичні американські справи, ми цього не зробили і змогли гідно вийти із ситуації.
«Сьогодні ми з державним секретарем теж про це говорили, і він це позитивно відзначив», - повідомив Кулеба.
За його словами, розмова з Блінкеном мала відбутися ще на минулому тижні, і державний секретар США відразу наголосив, що хотів поговорити з Києвом серед перших, але з певних організаційних причин вона була перенесена на сьогодні.
«Ми домовилися про те, що і США, і ми готові наповнювати наше стратегічне партнерство новими амбіціями – це ключове. Ця політична домовленість сьогодні була досягнута, і тепер наші експерти працюватимуть над її реалізацією», - зазначив дипломат.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели сьогодні першу розмову, під час якої підтвердили важливість стратегічного партнерства між обома країнами.
11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.
Санкції введені проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.
Народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, у понеділок вирішили виключили із фракції «Слуга народу».