Інтерв’ю Зеленського Axios показало акценти його бачення відносин зі Штатами - ОП

Інтерв’ю Президента Володимира Зеленського програмі Axios розставило ключові акценти його бачення місця України на світовій арені та відносин зі стратегічним партнером - Сполученими Штатами Америки.

Це зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

«Інтерв’ю Президента програмі Axios розставило ключові акценти бачення Володимиром Зеленським місця України на світовій арені та відносин із стратегічним партнером США. Перш за все, він зазначив, що хотів би залучити Президента США Джо Байдена до нормандського формату, щоб більш потужно лунала точка зору щодо припинення війни на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій. Адже РФ в рамках нормандського формату практично не виконує свої зобов'язання та намагається і далі проводити гібридну політику на послаблення України та підтримку бойовиків на Донбасі", - підкреслив Подоляк.

Крім того, він нагадав, що Президент окремо наголосив на необхідності створення дієвого майданчика для переговорів щодо повернення Україні Криму.

"І що це питання треба актуалізувати, а не робити вигляд, що питання закрите. Як це робилося адміністрацією Петра Порошенка", - вважає радник очільника ОП.

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Також він зауважив, що глава держави озвучив ідею перейти на більш інтенсивний етап у відносинах зі Сполученими Штатами після виборів.

Подоляк підкреслив, що на думку Президента, вибори в США стали іспитом для американської демократії, і вона впоралася з цим викликом.

"Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості будь-якого втручання у вибори в будь-якій країні, що є позицією нинішньої української влади. А будь-хто, незалежно від посад та статусу, хто з особистих ініціатив наважувався на такі втручання, має відповідати за подібні дії. До того ж Президент України ще раз озвучив свою позицію щодо неприпустимості записів розмов між найвищими посадовими особами держав та їх оприлюднення", - переконує радник керівника Офісу глави держави.

Водночас він наголосив, що Зеленський наполягає, що Україна має стати членом НАТО, причому рівноправним, а країни, які декларують підтримку, мали б сприяти цьому процесу.

Подоляк додав, що рівноправність у стосунках є важливою для глави держави і в тому контексті, що це, наприклад, не змушувало б Україну просити про допомогу в отриманні вакцини від COVID-19 в окремих країн Європейського Союзу.

"Оскільки, на жаль, Україна не в пріоритеті країн, які отримають вакцину одразу. Тому буде домовлятися з усіма країнами, які зможуть поставити вакцину, наприклад, з Китаєм", - сказав він.

Радник керівника ОП також підкреслив, що Президент торкнувся і теми відносин з Китаєм та пояснив, що в Україні не сприймають Китай як геополітичну загрозу.

"Він (Зеленський - ред.) вітає китайські інвестиції в Україну та при цьому наголосив, що Україна не має права продавати контрольний пакет управління своїми стратегічними оборонними підприємствами будь-якій країні, незалежно від її назви», - уточнив Подоляк.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський раніше дав інтерв'ю програмі Axios, що транслюється на платформі американського телеканалу HBO.