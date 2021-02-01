Зеленський сподівається на допомогу країн ЄС в отриманні COVID-вакцини

Президент України Володимир Зеленський констатував, що Україна не є рівноправною у термінах вакцинації світу від коронавірусу, але сподівається на допомогу країн ЄС.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському телеканалі HBO.

«Є кілька емоцій щодо глобальної кампанії з вакцинації. Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу чи світу в плані термінів вакцинації… Ми не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші», - зазначив Президент.

За його словами, країни Євросоюзу пообіцяли допомагати з поставкою вакцин з власних запасів.

«Країни ЄС, з якими у нас чудові відносини, - я зв’язувався з їхніми лідерами. І вони говорили, що будуть допомагати потроху з власних запасів вакцини. І це складно пояснювати народу, що нам трішки якось будуть віддавати. Але дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою», - зазначив глава Української держави.

Читайте також: Україна подасть додатковий запит до COVAX на збільшення кількості вакцин Pfizer

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за добу - 2030.

За даними МОЗ, Україна в межах COVAX отримає у лютому 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя - від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.