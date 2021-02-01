Втручання в американські вибори: Зеленський вважає, що в Україні мають відкрити справу

Президент Володимир Зеленський переконаний, що в Україні має бути заведена кримінальна справа щодо можливої причетності до російського втручання у вибори в США окремих українських депутатів і посадовців.

Про це він заявив у програмі Axios, що виходить на платформі американського телеканалу HBO. Повний текст інтерв'ю опублікувала пресслужба глави держави в понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Стоїть, обов’язково. І не тільки перед цими депутатами. А перед усіма. Я хочу, щоб була заведена кримінальна справа щодо цього", - відповів Зеленський на запитання, чи стоїть питання, що члени парламенту, проти яких США застосували санкції, будуть переслідуватися українським правосуддям.

Він також нагадав, що правоохоронні органи працюють над справою щодо опублікованих плівок нібито розмов п'ятого Президента України Петра Порошенка з тоді ще віцепрезидентом США Джо Байденом.

За його словами, уже є напрацювання і скоро будуть результати. "Але я дуже хочу, щоб у цьому списку, як і в санкційному списку, були всі прізвища. Депутатами якої б партії вони не були. Жодна партія не повинна відповідати за ту чи іншу особу. Люди повинні відповідати за те, що вони роблять. І тому (слід – ред.) піднімати питання позбавлення мандатів, виходу з партії. Але ми повинні мати весь список – навіть тих, хто займав дуже високі посади до мого президентства. Всі, хто втручалися у вибори в США, якщо так було, повинні відповідати згідно із законодавством", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджено проти колишніх українських урядовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

29 січня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила журналістам, що серед народних депутатів від "Слуги народу" через мобільний додаток ще йде голосування щодо рішення, яке фракція має ухвалити щодо свого колеги Олександра Дубінського.

Депутат зазначила, що члени фракції обирають з трьох варіантів, яке рішення прийняти щодо Дубінського: виключити з фракції, звільнити з посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики або підтримати.

Сам Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції "Слуга народу". Пізніше він оголосив, що проводить паралельний підрахунок голосів депутатів від "Слуги народу" за його виключення з фракції.