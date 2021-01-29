Печерський суд запевняє, що не ухвалював рішень про справи щодо Байдена і Порошенка

У Печерському районному суді Києва заявили, що не ухвалювали рішення про порушення кримінальної справи відносно президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сторійнці суду у Фейсбуці.

"Печерський суд не ухвалював рішень щодо порушення кримінальних справ щодо колишнього президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судовим рішенням від 11 вересня 2020 року задоволено скаргу адвоката Телешецького О.І. та зобов’язано уповноважених осіб Офісу генерального прокурора, внести відомості до ЄРДР за заявою (повідомленням) народного депутата Деркача Андрія Леонідовича від 10 серпня 2020 року про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування.

За змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального правопорушення мають дії окремих представників міжнародних організацій, без зазначення їх прізвищ.

У суді просять не маніпулювати думкою громадськості та не поширювати неперевірену інформацію щодо судових рішень, ухвалених Печерським районним судом та їх суті.

Як повідомляв Укрінформ, адвокат Ігор Головань заявив, що Печерський райсуд столиці зобов'язав порушити дві кримінальні справи відносно п'ятого президента України Петра Порошенка і чинного президента США Джозефа Байдена.

Рішення було ухвалене за заявою нардепа Андрія Деркача, який потрапив під санкції США.

На думку адвоката, такою провокацією намагаються зруйнувати стратегічне партнерство між Україною і США.

Наприкінці вересня 2020 року Нацполіція уже закрила справу відносно Байдена, порушену за заявою Шокіна.

У травні 2020 року нардеп Деркач оприлюднив аудіоматеріали нібито спілкування Байдена з Порошенком. На думку нардепа, розмови.