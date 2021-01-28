Втручання у вибори в США: на Банковій чекають відповідей від слідства

Спроби багатьох сил як усередині країни, так і ззовні зіпсувати відносини України зі Сполученими Штатами Америки не увінчалися успіхом, двопартійна підтримка у нас була й залишається.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це в інтерв'ю виданню НВ заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Наша позиція тут принципова, і весь світ побачив, яка вона, протягом цих уже майже двох років. Ми категоричні противники втручання у справи будь-якої держави, у тому числі противники втручання у внутрішні справи України», – сказав Єрмак.

Він додав, що за дорученням Президента України державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у подібному втручанні, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції займають.

Єрмак уточнив, що Офіс Президента у межах своїх повноважень може координувати державну політику та взаємодію між різними гілками влади.

«Держбюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу. Триває слідство, і ми чекаємо на його результати, слідство повинне дати відповіді на дуже багато запитань», – сказав керівник Офісу Президента.

За словами Єрмака, він хотів би, щоб співпраця з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки вийшла на абсолютно новий якісний рівень.

Коментуючи розгляд всередині фракції партії «Слуга народу» питання про запровадження США санкцій щодо народного депутата Олександра Дубінського, Єрмак сказав: «Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова».

Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Окрім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 року оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.