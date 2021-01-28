Дубінський заявив, що YouTube заблокував його канал

YouTube заблокував відеоблог народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Дубінського.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під час спроби зайти на канал Dubinsky.pro з’являється повідомлення: «Цей обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube».

Дубінський у Фейсбуці відреагував на блокування блогу: «Ще 10 днів тому я заявляв на пресконференції, що після рішення Міністерства фінансів США про санкції, яке було ухвалено в результаті абсолютно сфальсифікованого українськими аферистами доносу на мене, буде здійснюватися блокування моїх сторінок соціальними мережами. Сьогодні це було зроблено зі сторінкою в ютубі», – написав він.

Імовірною причиною блокування нардеп вважає звернення до Президента Зеленського, опубліковане два дні тому.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадив санкції проти члена партії «Слуга народу» Олександра Дубінського.