«Слуги народу» ще не вирішили, як реагувати на санкції США проти Дубінського

Фракція «Слуга народу» не визначилася, яким чином реагувати на санкції, запроваджені США стосовно депутата Олександра Дубінського.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це у коментарі журналістам заявив перший заступник очільника фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами на фракції було ухвалено провести опитування, яким чином діяти депутатам монобільшості.

«Ми вирішили провести опитування серед депутатів фракції щодо пана Дубінського і запропонували три варіанти: 1) підтримувати пана Дубінського, тобто спрямовувати певні листи на підтримку; 2) виключення з фракції; 3) ініціювання до певних структур звільнення пана Дубінського з посади заступника голови комітету (з питань податкової та митної політики - ред.)», - розповів Корнієнко.

Депутат додав, що остаточне рішення стосовно Дубінського буде ухвалено в найближчі день-два.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджено проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Крім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 р. оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.