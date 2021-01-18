Дубінський не планує виходити з фракції «Слуга народу»

Дубінський не планує виходити з фракції «Слуга народу»

Укрінформ
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський не планує виходити з фракції після того, як на нього було накладено санкції Сполученими Штатами Америки.

Про це він заявив на пресконференції в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, я не планую виходити з фракції. Я впевнений, що для цього немає ніяких підстав. Більше того, ми навели всі аргументи, які доводять нашу непричетність до втручання у вибори (Президента США - ред.) і будь-які підстави для внесення у санкційний список», - зазначив Дубінський.

Депутат зауважив, що критикує фракцію, «комусь це часто не подобається, але це не питання для виключення, це питання для змін, які мають відбуватися всередині фракції, які мають відбуватися в політичній партії для того, щоб виконувати ті обіцянки, які ми давали перед виборами, і це саме є метою моєї роботи всередині фракції».

«Якщо хтось прийме таке рішення про виключення з фракції, я думаю, що вона буде приречена після цього», - додав Дубінський.

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Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Крім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 року оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.

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