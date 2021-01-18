Дубінський хоче терміново зібрати «слуг» через санкції США

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський вимагає скликати невідкладне позачергове засідання фракції монобільшості через накладення на нього санкцій Сполученими Штатами Америки.

Про це Дубінський повідомив на пресконференції у понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

«Я наполягав і наполягаю на невідкладному проведенні засідання фракції, оскільки в засобах масової інформації та соціальних мережах нашими політичними опонентами ця ситуація використовується як предмет шантажу Президента України та парламентської більшості, яка його підтримує - безпосередньо і політичної партії «Слуга народу», і фракції. Зволікання з проведенням позачергового засідання фракції на цю тему може призвести до того, що відбудуться вкрай негативні наслідки у вигляді дискредитації і Президента, і парламентської фракції», - зазначив депутат.

Він додав, що поки засідання фракції так і не відбулося.

«Є моменти, які я, на жаль, не можу зараз озвучити на цій пресконференції, але озвучу їх на засіданні фракції», - сказав Дубінський.

Депутат також додав: «Це погано для всіх, але аферисти тимчасово перемогли, підставили американських посадовців. Але впевнений, у кінцевому рахунку аферисти програють. Мені доведеться займатися цим питанням в юридичній площині».

Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Крім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 р. оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.