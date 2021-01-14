Напруги у відносинах зі Штатами через санкції проти Дубінського і К° немає - МЗС

Україна не відчуває напруги у відносинах зі Сполученими Штатами після запровадження санкцій проти народного депутата Олександра Дубінського й ще шести українців, яких підозрюють у втручанні в американські вибори.

Дії цих громадян мають розглядатися винятково як дії фізичних осіб, зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо якогось напруження у двосторонніх відносинах, то ні, ми його не відчуваємо, тому що ... немає жодних підстав стверджувати, що Україна як держава втручалася у внутрішні справи США. Цього не було, цього немає і цього ніколи не буде. Дії окремих осіб мають відповідно розглядатися і вирішуватися як дії окремих фізичних осіб", - підкреслив Кулеба.

Він також розповів, що США в усій комунікації, присвяченій питанню санкцій проти окремих українців, наголошують, що вони мають підстави підозрювати цих людей у діях в інтересах саме Російської Федерації, а не України.

"Це дуже важливе відзначення, щоб в інформаційному просторі й суспільній думці США не формувалася думка про те, що це українці від імені Української держави щось робили", - зауважив Кулеба.

Водночас він зазначив, що раніше вже висловлювався про те, що будь-яка людина, яка хоче так чи інакше вплинути на внутрішньополітичні процеси в США, зрештою буде вимушена нести за це відповідальність.

"Тому що США дуже жорстко і принципово ставляться до таких речей. Тому всі люди, які намагалися це робити, мали усвідомлювати наслідки подібних кроків", - додав глава українського МЗС.

Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною "російської мережі закордонного впливу", пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Крім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 р. оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.