ЦПК привітав запровадження санкцій США проти учасників кампанії з «плівками Деркача»

«Центр протидії корупції» привітав запровадження санкцій США проти учасників кампанії з «плівками Деркача» та підтвердив, що звертався до Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США з пропозицією щодо їх введення.

Про це йдеться у твіттері ЦПК, передає Укрінформ.

«Ті, хто тягне українців в рускій мір кремлівської клептократії, заслуговують на майбутнє в Ростові, а не в цивілізованих країнах Заходу», – ідеться у твіті.

Дотиснули 💪 Нардепа Дубінського внесли до санкційного списку США (https://t.co/uOyb0nAhES). Разом з ним під санкції потрапили екснардеп Онищенко, експрокурор Кулик та кілька пов'язаних з нардепом Деркачем осіб і ЗМІ. #ЗробимоЇхВізиРазом pic.twitter.com/oB9rWHWonh — ЦПК (@zer0corruption_) January 11, 2021

Ті, хто тягне українців в рускій мір кремлівської клептократії, заслуговують на майбутнє в Ростові, а не в цивілізованих країнах Заходу. Працюємо далі. Досьє на Дубінського та інших агентів Кремля: https://t.co/E6QXl27YF2 — ЦПК (@zer0corruption_) January 11, 2021

Тим часом депутат Верховної Ради Олександр Дубінський із владної фракції «Слуга народу» у своєму фейсбуці відреагував на запроваджені санкції проти нього.

Причиною цього він вважає «брехливі доноси шабунят (очолювану Віталієм Шабуніним громадську організацію «Центр протидії корупції» – ред.) і всіх інших подібних аферистів».

«Вкотре заявляю про те, що я ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі і американські вибори, і ніколи не мав стосунку до оприлюднення або інших подібних дій так званих плівок Порошенка-Байдена», – твердить Дубінський.

Нагадаємо: 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові заходи проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною російської мережі закордонного впливу, пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США введені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубинського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Крім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV, які були використані для поширення дезінформації.