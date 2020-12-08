Суд зобов'язав Венедіктову відкрити провадження проти двох депутатів — ЦПК

Печерський районний суд Києва зобов'язав генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо ймовірного вчинення державної зради народними депутатами Олександром Дубінським і Андрієм Деркачем.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Центрі протидії корупції, який подав скарги до суду щодо порушення кримінальних справ.

У жовтні ЦПК звернувся до Офісу Генерального прокурора із заявами щодо депутатів Деркача та Дубінського. На спільній пресконференції вони заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Також вони ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді за «записами Деркача».

«Зважаючи на стратегічні стосунки України та Штатів, такі дії можна розцінювати як державна зрада», ㅡ повідомили у ЦПК.

Тоді генеральна прокурорка, єдина, хто має право ініціювати справи щодо депутатів, відмовилась відкривати кримінальні провадження через відсутність «фактичних даних щодо вчинення злочину».

«Центр протидії корупції скористався своїм правом оскаржити бездіяльність генпрокурорки і звернувся до Печерського районного суду Києва з цим питанням. Суд зобов’язав відкрити кримінальні справи щодо Деркача і Дубінського», ㅡ йдеться у повідомленні.

Також суд зобов'язав Венедіктову відкрити ініційовану ЦПК справу про ймовірну брехню в декларації (за вже скасованою статтею), відмивання коштів і ухилення від сплати податків Олександра Дубінського.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним з чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.

У повідомленні не зазначалися причини, з яких Деркач потрапив до санкційного списку. Крім Деркача санкції запроваджено проти громадян РФ: Антона Андреєва, Дарії Асланової, та Артема Ліфшица.

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач 9 липня оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців. Також Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.