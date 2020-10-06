США анулювали візу українцю Теліженку, який співпрацював з адвокатом Трампа - ЗМІ

Уряд США анулював візу українцеві Андрію Теліженку, який тісно співпрацював з Руді Джуліані, особистим адвокатом чинного глави Білого дому.

Про це пише The Washington Post, передає Укрінформ.

"Анулювання візи українському "ділку" Андрію Теліженку сталося одночасно із суворими заходами, вжитими американськими чиновниками проти зусиль Росії вплинути на вибори в листопаді", - зазначає видання.

Як уточнюється, Теліженко не зміг сісти 9 вересня на рейс МАУ з Києва до Нью-Йорка.

"Відкликання (візи Теліженка – ред.), про яке досі не повідомлялося, відбулося незадовго до того, як мінфін США оголосив про санкції проти іншого українця, котрий співпрацював з Джуліані - депутата Андрія Деркача - назвавши його "активним російським агентом, що діяв упродовж десятиліть", - зазначається в публікації.

При цьому підкреслюється, що мінфін США пов'язав Деркача зі спробами втрутитися в американські вибори.

Як повідомлялося, колишній дипломат у Посольстві України в США Андрій Теліженко супроводжував особистого адвоката Трампа Руді Джуліані під час його поїздки до Києва наприкінці минулого року. Це включало й організацію зустрічі Джуліані з Деркачем.

Отже, зазначає видання, кроки адміністрації Трампа відносно агентів впливу РФ свідчать про те, що у Вашингтоні "готові переслідувати осіб, які сприяють зусиллям Москви щодо посилення політичного розколу в американському суспільстві". І ці кроки реалізуються попри небажання президента Трампа визнавати втручання Кремля, підкреслює The Washington Post.