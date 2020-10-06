США анулювали візу українцю Теліженку, який співпрацював з адвокатом Трампа - ЗМІ
Про це пише The Washington Post, передає Укрінформ.
"Анулювання візи українському "ділку" Андрію Теліженку сталося одночасно із суворими заходами, вжитими американськими чиновниками проти зусиль Росії вплинути на вибори в листопаді", - зазначає видання.
Як уточнюється, Теліженко не зміг сісти 9 вересня на рейс МАУ з Києва до Нью-Йорка.
"Відкликання (візи Теліженка – ред.), про яке досі не повідомлялося, відбулося незадовго до того, як мінфін США оголосив про санкції проти іншого українця, котрий співпрацював з Джуліані - депутата Андрія Деркача - назвавши його "активним російським агентом, що діяв упродовж десятиліть", - зазначається в публікації.
При цьому підкреслюється, що мінфін США пов'язав Деркача зі спробами втрутитися в американські вибори.
Як повідомлялося, колишній дипломат у Посольстві України в США Андрій Теліженко супроводжував особистого адвоката Трампа Руді Джуліані під час його поїздки до Києва наприкінці минулого року. Це включало й організацію зустрічі Джуліані з Деркачем.
Отже, зазначає видання, кроки адміністрації Трампа відносно агентів впливу РФ свідчать про те, що у Вашингтоні "готові переслідувати осіб, які сприяють зусиллям Москви щодо посилення політичного розколу в американському суспільстві". І ці кроки реалізуються попри небажання президента Трампа визнавати втручання Кремля, підкреслює The Washington Post.