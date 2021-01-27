Печерський суд зобов'язав порушити дві справи щодо Порошенка і Байдена – адвокат
Рішення було ухвалене за заявою нардепа Андрія Деркача, повідомив під час пресконференції у середу адвокат Порошенка Ігор Головань.
"22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів, було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України Шокіна з боку п’ятого президента України Порошенка і теперішнього президента Сполучених Штатів Байдена", - сказав він.
На думку адвоката, такою провокацією намагаються зруйнувати стратегічне партнерство між Україною і США.
Як повідомляв Укрінформ, нардеп Деркач потрапив під санкції США.
Наприкінці вересня 2020 року Нацполіція уже закрила справу відносно Байдена, порушену за заявою Шокіна.
У травні 2020 року нардеп Деркач оприлюднив аудіоматеріали нібито спілкування Байдена з Порошенком. На думку нардепа, розмови.