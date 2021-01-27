Печерський суд зобов'язав порушити дві справи щодо Порошенка і Байдена – адвокат

Печерський райсуд столиці зобов'язав порушити дві кримінальні справи відносно п'ятого президента України Петра Порошенка і чинного президента США Джозефа Байдена.

Рішення було ухвалене за заявою нардепа Андрія Деркача, повідомив під час пресконференції у середу адвокат Порошенка Ігор Головань.

"22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів, було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України Шокіна з боку п’ятого президента України Порошенка і теперішнього президента Сполучених Штатів Байдена", - сказав він.

На думку адвоката, такою провокацією намагаються зруйнувати стратегічне партнерство між Україною і США.

Як повідомляв Укрінформ, нардеп Деркач потрапив під санкції США.

Наприкінці вересня 2020 року Нацполіція уже закрила справу відносно Байдена, порушену за заявою Шокіна.

У травні 2020 року нардеп Деркач оприлюднив аудіоматеріали нібито спілкування Байдена з Порошенком. На думку нардепа, розмови.