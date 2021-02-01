Разумков і керівники фракцій проведуть зі Шмигалем чергову нараду щодо тарифів

Керівники парламентських фракцій 2 лютого проведуть нараду з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо тарифів на енергоносії для населення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу після завершення Погоджувальної ради парламенту повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Ми домовлялися раніше про це. Ми говорили ще напередодні минулого пленарного тижня. У нас була зустріч керівників депутатських фракцій та груп, був пан Прем’єр-міністр, ми обговорювали, що будемо роботи на цьому тижні, ми обговорювали, що проведемо додаткову зустріч, аби поінформувати керівництво парламенту, яка ситуація, і визначитися, як рухатися далі", - зауважив спікер парламенту.

Говорячи про кроки парламенту, спрямовані на подолання "тарифної кризи", спікер нагадав, що у п'ятницю, 29 січня, були ухваленні зміни до бюджету щодо спрямування 1,4 млрд грн компенсації для громадян із електроопаленням.

"Ми зробили один крок, однак ми не можемо говорити, що вирішили всі проблеми. Якщо хтось сумнівається, то може вийти на вулицю та почути реакцію. Думаю, вона не завжди буде приємною... Рада в цьому плані готова робити все належне", - стверджує керівник парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 29 січня підтримала зміни до держбюджету, що передбачають виділення 1,4 млрд грн компенсацій для громадян, у яких встановлене електроопалення.

Зокрема, закон дасть змогу компенсувати витрати на електрику громадянам, котрі користуються електричним опаленням, у зв’язку з підвищеними тарифами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив задоволення тим, що Верховна Рада дозволила компенсацію за підвищення тарифу на електроенергію.

«Ми вітаємо це рішення парламенту й продовжимо роботу над встановленням в Україні справедливих тарифів для всіх людей», - заявив Шмигаль.

Раніше Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Також із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, у зв’язку з чим у різних регіонах відбулися акції протестів.

Після цього Кабмін 18 січня встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.