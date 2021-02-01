Високі тарифи на газ: на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей перекрили дорогу

У селі Оршівці, яке розташоване на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей, кілька десятків людей перекрили трасу національного значення Н-10. Пікетувальники протестують проти високих тарифів на газ та його транспортування.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Чернівецької області.

«Близько 12 години дня поступило повідомлення про перекриття дороги на трасі національного значення Н-10. Кілька десятків осіб безперервно ходять по пішохідному переходу, висловлюючи своє невдоволення щодо підняття ціни на газ та його транспортування», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що люди перекривають рух біля поліцейської станції, що в селі Оршівці Кіцманського району. На місці перекриття утворилися затори в обидва боки.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

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Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.