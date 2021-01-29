У Тернополі вимагають від влади мораторію на підвищення комунальних тарифів

Запровадити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги вимагають у влади депутати Тернопільської міської ради.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби міської ради.

«Звертаємось до вищих органів влади України з приводу зниження тарифів на електроенергію, газ та його транспортування для населення та підприємств. Вимагаємо накласти мораторій на підвищення тарифів постачання та розподіл природного газу та електричної енергії, зобов’язати компанії, які постачають газ та електроенергію, провести перерахунок оплати за січень 2021 року у бік зменшення», - йдеться, зокрема, у зверненні депутатів Тернопільської міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради, Прем’єр-Міністра щодо тарифної політики уряду.

Представники тернопільської громади також вимагають скасувати рішення НКРЕКП про збільшення тарифів на послуги транспортування природного газу, затвердити прозору та відкриту для населення методику обрахунку та встановлення тарифів на енергоносії та їх транспортування, внести зміни до Закону України «Про ринок природного газу» і ввести прозору систему відслідковування видобування, використання і постачання природного газу.

У документі також констатується, що жителі Тернополя й громади стали заручниками некомпетентних дій урядовців у питаннях формування тарифів. На думку депутатів, чергова обіцянка уряду про непідвищення тарифів є черговою відмовкою, щоб стримати невдоволення людей. За один місяць ціна транспортування газу для населення зросла майже вдвічі. У таких складних умовах для громад, для підприємств у час пандемії, українці опинилися на межі виживання через різке здорожчання тарифів.

У разі відсутності реакції зі сторони Уряду депутати Тернопільської міської ради зазначають, що змушені будуть відреагувати на вимоги населення та ініціювати відставку відповідальних осіб та націоналізацію мереж газопостачання та електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 січня зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.