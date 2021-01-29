Разумков підписав постанову про невідкладні заходи для вирішення «тарифної кризи»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову щодо невідкладних заходів для вирішення тарифної кризи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав постанову про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги (проект №4650)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ухваленому документі Верховна Рада постановила: Кабінету Міністрів протягом місяця подати до парламенту пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету на 2021 рік, які передбачатимуть збільшення видатків на пільги і житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання енергоносіїв.

Окрім того, уряд має подати пропозиції щодо змін до законодавства з метою завершення опалювального сезону 2020 – 2021 років на основі системи надання житлово-комунальних послуг населення, що діяла до 1 січня 2021 року.

Парламент також рекомендує Кабінету Міністрів вжити заходів для соціального захисту населення від підвищення тарифів, зокрема розглянути можливість встановити: граничні націнки на постачання побутовим споживачам тепла, гарячої води, електроенергії і природного газу; окремий тариф для населення на перші 100 кВт спожитої електричної енергії впродовж місяця; окремий тариф на електроенергію для побутових споживачів в будинках з опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3 000 кВт/год на місяць.

Верховна Рада рекомендує вдосконалити критерії надання адресної допомоги вразливим категоріям споживачів, а також компенсувати їм витрати на оплату газопостачання та тепла за січень 2021 року.

Водночас парламент рекомендує Антимонопольному комітету вжити заходів для недопущення зловживання монопольним становищем на ринку житлово-комунальних послуг.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила постанову "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги".

1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.