Влада працює над комплексним вирішенням питань щодо тарифів - Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет Міністрів та НКРЕКП працюють над комплексним вирішенням питань щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це він розповів у влозі, повідомляє Укрінформ.

«Загалом питання тарифів має бути проаналізовано та вирішено комплексно, за моїм дорученням уряд та НКРЕКП займаються зараз цим. Одним словом – працюємо, аби у ваших домівках було тепло, а у ваших гаманцях не було порожньо», – зазначив Зеленський.

Водночас глава держави проінформував, що навесні всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти.

“Там має бути вигідна, фіксована ціна на весь рік, щоб наші люди змогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не вправі її неочікувано задирати”, - пояснив він.

Також Президент нагадав, що уряд спростив доступ до субсидій, і більшість громадян може отримати їх одразу після заявки. За його словами, на субсидії Кабмін має виділити необхідні кошти.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський також заявив, що на нараді з міськими головами та НАК «Нафтогаз» домовлено, що на місцях тарифи на тепло і гарячу воду не піднімуться.

Фото: ОП