МЗС ініціює заборону на в'їзд в Україну російському пропагандисту Кеосаяну

Міністерство закордонних справ ініціює процедуру для заборони на в’їзд в Україну російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна у зв’язку із діяльністю, спрямованою проти національної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи прибуття до Донецька трьох російських пропагандистів - Маргарити Симоньян, Тиграна Кеосаяна і Романа Бабаяна.

"Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні", - наголосив Ніколенко.

Як повідомляв Укрінформ, член української делегації у Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський написав у своєму Телеграм-каналі, що російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян їдуть у Донецьк, щоб провести сьогодні, 28 січня, "форум" "Російський Донбас".