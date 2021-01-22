На кордоні «завернули» ще 18 пропагандистських книжок із РФ

Експертна рада Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, розглянула 18 січня низку книг російського видавництва ТОВ "Манн, Иванов и Фербер", які українські імпортери мали намір ввезти на територію України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

«На обкладинках цих книг видавець розмістив рекламу російських видавництв «Эксмо» та АСТ, портал Yandex.ru, щодо яких в Україні рішенням РНБО застосовано спеціальні економічні санкції за систематичний випуск та поширення літератури антиукраїнського змісту», - ідеться у повідомленні.

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Крім того, як зазначається, ці книги вміщують рекламу соціальної мережі ВКонтакте, що широко задіяна в інформаційній війні проти України. Саме через цю соціальну мережу здійснюється рекрутинг найманців для участі у бойових діях проти нашої країни на тимчасово окупованих територіях Донбасу. До власників мережі ВКонтакте рішенням РНБО 2019 року теж було застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції.

У зв’язку з порушенням статей 28, 281 Закону України «Про видавничу справу» та відповідно до пунктів 3 та 4 Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, експертна рада ухвалила рішення віднести ці 18 видань до такої видавничої продукції, що не дозволена до розповсюдження на території України.

Раніше повідомлялося, що Україна щомісяця видає близько тисячі дозволів на ввезення книг із РФ. Загалом у 2020 році Держкомтелерадіо дозволив ввезення в Україну 2 962 найменувань російської видавничої продукції, у 2019 році - 4,3 тис., у 2018 році – майже 14,5 тис.