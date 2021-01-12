Держкомтелерадіо нагадав, що припинити або обмежити ввезення книжок із РФ може лише закон

Держкомтелерадіо надає дозволи на ввезення на територію України книжок з Російської Федерації відповідно до чинного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненому на сайті комітету роз’ясненні у зв’язку з поширенням останнім часом інформації в соцмережах та інтернет-ЗМІ про начебто перевищення повноважень установою щодо видачі дозволів на ввезення книжкової продукції з РФ.

«Видача дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з РФ відбувається відповідно до закону, який був ухвалений ВР наприкінці 2016 року. Цим законом передбачено, що дозволи на ввезення не надаються винятково книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора», - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Україна щомісяця видає близько тисячі дозволів на ввезення книг із РФ

У Держкомтелерадіо наголошують, що за час дії цього закону та, відповідно, функціонування дозвільної системи легальним шляхом в Україну не потрапила жодна книжка антиукраїнського змісту, а обсяг книжкових видань, завезених із РФ, порівняно з 2011 роком скоротився в 12 разів. За 4 роки дії закону комітет дозволив ввезти в Україну 31 тисячу найменувань книжок з Росії. Більшість з дозволених для ввезення книг - це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література. Частину дозволів видано на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ.

У Держкомтелерадіо нагадали, що протягом 2017-2020 років вони надали 4274 відмови імпортерам на ввезення книжкової продукції з РФ. Більшість відмов стосувалася подачі неповного пакету документів заявниками, а в 274 випадках – антиукраїнського змісту, виявленого у виданнях. Отже, в Україну не дали ввезти майже 1,5 мільйона примірників антиукраїнських видань.

«За ініціативою Держкомтелерадіо, рішенням РНБО було запроваджено санкції щодо 9 російських видавництв, які найбільше відзначилися випуском антиукраїнської літератури. Це майже вдвічі зменшило обсяги надходження на український ринок видавничої продукції з території РФ. З урахуванням зупинених на виконання рішення РНБО майже 12 тисяч раніше виданих дозволів та дозволів, термін дії яких завершився, загальна кількість чинних дозволів на сьогодні становить 18 104», - зазначається в повідомленні.

Водночас зауважується, що кількість виданих дозволів не відображає картини реально ввезених в Україну книжок, адже значна частина отриманих дозволів залишається нереалізованою, а заявлена кількість запланованих до ввезення примірників видань у більшості випадків перевищує кількість реально ввезених. Імпортери це роблять свідомо, так би мовити, «про запас».

За повідомленням комітету, протягом 2017-2019 років дозволи, які передбачають ввезення на митну територію України видавничої продукції 59 російських, 5 українських, 1 молдовського та 1 білоруського видавництв, отримували 20 суб’єктів господарювання. Станом на 1 січня 2021 року цією діяльністю займається лише 6 імпортерів.

«Цілковите припинення або обмеження ввезення на територію України російських книжок, про що зараз знову дискутується у суспільстві, можливе лише шляхом ухвалення відповідного закону, який передбачав би ембарго на ввезення російських книжок», - підсумували в Держкомтелерадіо.

Фото: facebook.com/georgiy.kasianov