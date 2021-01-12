Держкомтелерадіо нагадав, що припинити або обмежити ввезення книжок із РФ може лише закон

Держкомтелерадіо нагадав, що припинити або обмежити ввезення книжок із РФ може лише закон

Укрінформ
Держкомтелерадіо надає дозволи на ввезення на територію України книжок з Російської Федерації відповідно до чинного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненому на сайті комітету роз’ясненні у зв’язку з поширенням останнім часом інформації в соцмережах та інтернет-ЗМІ про начебто перевищення повноважень установою щодо видачі дозволів на ввезення книжкової продукції з РФ.

«Видача дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з РФ відбувається відповідно до закону, який був ухвалений ВР наприкінці 2016 року. Цим законом передбачено, що дозволи на ввезення не надаються винятково книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора», - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Україна щомісяця видає близько тисячі дозволів на ввезення книг із РФ

У Держкомтелерадіо наголошують, що за час дії цього закону та, відповідно, функціонування дозвільної системи легальним шляхом в Україну не потрапила жодна книжка антиукраїнського змісту, а обсяг книжкових видань, завезених із РФ, порівняно з 2011 роком скоротився в 12 разів. За 4 роки дії закону комітет дозволив ввезти в Україну 31 тисячу найменувань книжок з Росії. Більшість з дозволених для ввезення книг - це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література. Частину дозволів видано на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ.

У Держкомтелерадіо нагадали, що протягом 2017-2020 років вони надали 4274 відмови імпортерам на ввезення книжкової продукції з РФ. Більшість відмов стосувалася подачі неповного пакету документів заявниками, а в 274 випадках – антиукраїнського змісту, виявленого у виданнях. Отже, в Україну не дали ввезти майже 1,5 мільйона примірників антиукраїнських видань.

Читайте також: Україна внесла до «чорного списку» російського актора Олексія Гуськова

«За ініціативою Держкомтелерадіо, рішенням РНБО було запроваджено санкції щодо 9 російських видавництв, які найбільше відзначилися випуском антиукраїнської літератури. Це майже вдвічі зменшило обсяги надходження на український ринок видавничої продукції з території РФ. З урахуванням зупинених на виконання рішення РНБО майже 12 тисяч раніше виданих дозволів та дозволів, термін дії яких завершився, загальна кількість чинних дозволів на сьогодні становить 18 104», - зазначається в повідомленні.

Водночас зауважується, що кількість виданих дозволів не відображає картини реально ввезених в Україну книжок, адже значна частина отриманих дозволів залишається нереалізованою, а заявлена кількість запланованих до ввезення примірників видань у більшості випадків перевищує кількість реально ввезених. Імпортери це роблять свідомо, так би мовити, «про запас».

Читайте також: МКІП дав роз'яснення щодо процедури блокування сайтів

За повідомленням комітету, протягом 2017-2019 років дозволи, які передбачають ввезення на митну територію України видавничої продукції 59 російських, 5 українських, 1 молдовського та 1 білоруського видавництв, отримували 20 суб’єктів господарювання. Станом на 1 січня 2021 року цією діяльністю займається лише 6 імпортерів.

«Цілковите припинення або обмеження ввезення на територію України російських книжок, про що зараз знову дискутується у суспільстві, можливе лише шляхом ухвалення відповідного закону, який передбачав би ембарго на ввезення російських книжок», - підсумували в Держкомтелерадіо.

Фото: facebook.com/georgiy.kasianov

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-