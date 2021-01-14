Нацрада закликає відмовитися від гаджетів із Росії

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вимагає від виробників і постачальників телеприймачів, медіаплеєрів, смартфонів та інших сучасних пристроїв якнайшвидше відмовитися від поставок цієї техніки з Росії.

Це ж саме стосується як і техніки, яка виробляється для реалізації та використання на території РФ. Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну заяву оприлюднив на засіданні перший заступник голови Нацради Валентин Коваль.

«Як відомо, уряд країни-агресора затвердив 31 грудня 2020 року перелік програм для електронних обчислювальних машин, які мають бути попередньо встановлені на окремі види технічно складних товарів. Що це означає? На телеприймачі із функцією Смарт ТВ або які мають операційні системи, що дозволяють додавати і використовувати застосунки, будуть встановлені застосунки для перегляду ряду телеканалів та сервісів, які заборонені для розповсюдження на території України», - сказав Коваль.

Він уточнив, що це заборонено відповідно до указу Президента України від 14 травня 2020 року №174/2020 про введення рішення РНБО України від 14 травня 2020 року про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій.

Як сказав Коваль, Нацрада звертає увагу, що на смартфони та інші портативні пристрої, вироблені у РФ або вироблені для реалізації та використання на території Росії, будуть встановлені застосунки від компаній, які підпадають під санкції на території України відповідно до вищезгаданих указу Президента та рішення РНБО.

«Ми також звертаємося до мереж роздрібної торгівлі та приватних підприємців з проханням припинити практику встановлення програм, які дозволяють переглядати заборонені програми та інформацію або використовувати заборонені сервіси під час продажу електронних пристроїв кінцевому споживачеві», - сказав перший заступник голови Національної ради.

Читайте також: Європейське видання склало рейтинг найганебніших провалів кремлівських пропагандистів

За словами Коваля, Нацрада звернулася до Кабінету Міністрів України та РНБО з проханням докласти швидких та ефективних зусиль, аби запобігти постачанню такої техніки до України, інакше це призведе до створення додаткових ризиків для громадського спокою, посилить інформаційний вплив держави-агресора, дасть новий поштовх у розвитку піратства в Україні.

Водночас він зауважив, що Нацрада готова до конструктивного діалогу з виробниками телевізійного обладнання і докладе всіх зусиль для попередження негативних наслідків рішень уряду країни-агресора.

Коваль зауважив, що відповідні звернення Нацрада направляє на адресу секретаря РНБО Олексія Данілова та голови Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля.