Посли країн G7 підкреслили важливість реформи сфери безпеки в Україні

Посли країн G7 під час зустрічі з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною підкреслили важливість реформи сфери безпеки за міжнародними стандартами.

Як передає Укрінформ, про це дипломати повідомили у Твітері британського головування в групі послів G7.

"Посли G7 зустрілися з Ольгою Стефанішиною для загальної й позитивної дискусії про плани України щодо реформ на 2021. Вони підкреслили важливість реформи сфери безпеки за міжнародними стандартами і привітали заклик Володимира Зеленського поважати міжнародні зобов'язання у законодавстві про держзакупівлі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у листах до Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра наголосив на необхідності дотримання міжнародних зобов’язань України при внесенні змін до законодавства у сфері публічних закупівель. Глава держави звернув увагу, що наразі пропонуються ініціативи, які передбачають виведення з-під дії закону «Про публічні закупівлі» в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.