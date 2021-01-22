Посли країн G7 очікують прозорого відбору нового керівника САП

Посли країн «Великої сімки» у ході діалогу з Офісом генерального прокурора України заявили, що очікують прозорого відбору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері британського головування в групі послів G7 в Україні.

«Посли G7 сьогодні продовжили свій діалог з Офісом Генпрокурора України. Вони відзначили поступ у реформуванні Офісу Генпрокурора, очікують прозорого відбору нового керівника САПУ на основі професійних якостей і наголосили на важливості незалежності антикорупційних установ», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 січня Комісія з відбору голови САП оголосила про початок відбору кандидатів на зайняття трьох вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У межах конкурсу відбудеться відбір кандидатів на посади керівника і заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та керівника відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури..

Також на засіданні 20 січня Комісія ухвалила порядок проведення конкурсу та методологію оцінювання кандидатів.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що відбір кандидатів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закінчиться навесні 2021 року, і вже до літа конкурсна комісія має представити результати своєї роботи.

Посада керівника САП залишається вакантною після звільнення у серпні 2020 року Назара Холодницького.