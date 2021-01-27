Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні в середу народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт №4241 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості".

Також у першому читанні схвалено законопроєкти №4278 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях та №4279 про внесення змін до Митного кодексу щодо оподаткування митними платежами таких товарів.

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Народні депутати також утворили ТСК з питань перевірки та оцінки стану Укрзалізниці, розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників.

Наступне пленарне засідання парламенту відбудеться у четвер, 28 січня, о 10 годині.