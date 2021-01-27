Рада створила ТСК для перевірки та оцінки стану Укрзалізниці

У Верховній Раді утворили Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану АТ "Українська залізниця".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову №3432 підтримали 283 народні депутати.

"Метою проєкту постанови є здійснення парламентського контролю, забезпечення неупередженої і прозорої перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця», розслідування бездіяльності та порушень законодавства України органами управління цього підприємства, яка призвела до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників", - йдеться у пояснювальній записці.

Планується також перевірити фахову відповідність членів правління та наглядової ради Укрзалізниці, долучених до процесів управління акціонерним товариством, на підставі вимог законодавства.

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Головою ТСК обрано народного депутата Юлію Гришину (фракція партії "Слуга народу"), а її заступником - члена фракції "Опозиційна платформа - за життя" Федора Христенка.

До складу комісії також увійшли народні депутати з фракцій "Слуги народу", "Батьківщини" та груп "Партія "За майбутнє" і "Довіра".

Кількісний склад ТСК становить 13 народних депутатів, термін її діяльност - один рік з дня утворення.

Передбачено, що Верховна Рада заслухає звіт ТСК про виконану роботу не пізніше шестимісячного строку з дня утворення комісії.