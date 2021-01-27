Рада створила ТСК для перевірки та оцінки стану Укрзалізниці
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову №3432 підтримали 283 народні депутати.
"Метою проєкту постанови є здійснення парламентського контролю, забезпечення неупередженої і прозорої перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця», розслідування бездіяльності та порушень законодавства України органами управління цього підприємства, яка призвела до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників", - йдеться у пояснювальній записці.
Планується також перевірити фахову відповідність членів правління та наглядової ради Укрзалізниці, долучених до процесів управління акціонерним товариством, на підставі вимог законодавства.
Головою ТСК обрано народного депутата Юлію Гришину (фракція партії "Слуга народу"), а її заступником - члена фракції "Опозиційна платформа - за життя" Федора Христенка.
До складу комісії також увійшли народні депутати з фракцій "Слуги народу", "Батьківщини" та груп "Партія "За майбутнє" і "Довіра".
Кількісний склад ТСК становить 13 народних депутатів, термін її діяльност - один рік з дня утворення.
Передбачено, що Верховна Рада заслухає звіт ТСК про виконану роботу не пізніше шестимісячного строку з дня утворення комісії.