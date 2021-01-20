В Укрзалізниці зменшать управлінський персонал і підвищать зарплати залізничникам

Під час структурної реформи АТ «Укрзалізниця» зменшать управлінський персонал і поліпшать умови праці і рівня заробітної плати для ключових залізничних професій.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая в інтерв'ю Hubs.

За його словами, «за кілька місяців керівництво УЗ вже пережило і неправдиві, замовні статті та зрежисовані мітинги під центральним офісом. Є спроби показати, що реформи в компанії не підтримуються рядовими співробітниками, поширюються чутки про масові звільнення». Говорячи про заплановані зміни, Езугбая повідомив: «Очікувано буде зменшення управлінського персоналу. Разом з цим, планується поліпшення умов праці та підвищення рівня заробітної плати для ключових ж / д професій. Неприпустимо, що зарплати для основних ж / д професій настільки низькі, що на станціях і в депо у нас просто не вистачає людей. Так більше не буде ». Зокрема, він зазначив, що зараз йде робота «над мотиваційною системою для вантажних станцій, яка пов'язана з вантажною роботою і з навантаженням УЗ вагонів. Дане нововведення істотно поліпшить умови роботи і оплати праці на вантажних станціях ».

Говорячи про боротьбу з корупцією в компанії, представник «Укрзалізниці» розповів, що в УЗ «створений центр оперативного контролю, який укомплектований аналітиками з досвідом роботи в НАБУ. Результат: істотне зменшення штрафних санкцій через недотримання умов перевезення. Центр буде працювати над превентивними заходами ».

Також, зазначив Езугбая, «йде робота над полегшенням і стандартизацією процедур. Наприклад, прибрали спецумови в перевезенні вантажу, які давали можливість маніпулювати вартістю послуг».

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Як повідомлялося, 15 січня ц. м міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в УЗ розпочато структурна реформа, яка передбачає організаційний і фінансовий поділ на оператора інфраструктури та перевізника. В ході реформи створюються нові філії. Вантажними перевезеннями займається філія «УЗ Карго». Інфраструктурними питаннями - «УЗ Інфра».